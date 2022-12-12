Жиганов Назиб Гаязович
Место рожденияУральск, Казахстан
Дата рождения15.01.1911
Дата смерти02.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Уральск, Казахстан
Место жительства
С 1928 по 1931
Место жительства
С 1931 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938
Смерть
02.06.1988
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан