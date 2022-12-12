Жиганов Назиб Гаязович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганов Назиб Гаязович

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Место рождения

Уральск, Казахстан

Дата рождения

15.01.1911

Дата смерти

02.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Казахстан
Место жительства
С 1928 по 1931
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.06.1988
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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