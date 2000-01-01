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Булганин Пётр Васильевич

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Место рождения

Горьковская обл., г. Семенов

Дата рождения

12.07.1901

Дата смерти

23.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Горьковская обл., г. Семенов
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булганина Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булганина Мария Сергеевна

Смерть
23.02.1986
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