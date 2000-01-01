Булганин Пётр Васильевич
Место рожденияГорьковская обл., г. Семенов
Дата рождения12.07.1901
Дата смерти23.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Горьковская обл., г. Семенов
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булганина Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1986