Лопаткина (Астафьева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1926
Дата смерти23.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926
Отец: Астафьев Иван
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Лопаткин(миланов) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1962
Сын: Лопаткин(миланов) Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область