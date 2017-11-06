Лопаткина (Астафьева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткина (Астафьева) Евдокия Ивановна

Лопаткина (Астафьева) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1926

Дата смерти

23.12.1991

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
1962 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1926

Отец: Астафьев Иван

Мать: Астафьева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Лопаткин(миланов) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
13.12.1962

Сын: Лопаткин(миланов) Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич

Смерть
23.12.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close