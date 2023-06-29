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Белоцветов Николай Петрович

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Место рождения

с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Белоцветов Петр Гаврилович

Мать: Белоцветова Мария Ивановна

с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Рождение ребёнка
13.01.1927

Сын: Белоцветов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Белоцветова Мария Николаевна

с Ундол Владимирского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
07.08.1928

Дочь: Белоцветова Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Белоцветова Мария Николаевна

Смерть
Около 1960