Белоцветов Николай Петрович
Место рожденияс Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
с Щербово Ковровский уезд Владимирская губ
Рождение ребёнка
13.01.1927
Сын: Белоцветов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Белоцветова Мария Николаевна
с Ундол Владимирского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
07.08.1928
Дочь: Белоцветова Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Белоцветова Мария Николаевна
Смерть
Около 1960