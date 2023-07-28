Шнейдер Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдер Александр

Место рождения

Луговое, Ленинский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

16.09.1918

Дата смерти

07.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1918

Отец: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Мать: Шнейдер Мария

Луговое, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
07.01.1949

Жена: Шнейдер Линда

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Верхотурский райзагс
Рождение ребёнка
10.06.1949

Сын: Шнейдер Александр

Мать ребёнка: Шнейдер Линда

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1953

Сын: Шнейдер Виктор

Мать ребёнка: Шнейдер Линда

Рождение ребёнка
02.01.1959

Сын: Шнейдер Иван

Мать ребёнка: Шнейдер Линда

Рождение ребёнка
23.03.1960

Дочь: Ершова Ольга

Мать ребёнка: Шнейдер Линда

Молодежное, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнейдер Анатолий

Мать ребёнка: Шнейдер Линда

Смерть
07.11.1988
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
п.Яр