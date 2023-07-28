Шнейдер Александр
Место рождения
Дата рождения16.09.1918
Дата смерти07.11.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1918
Бракосочетание
07.01.1949
Жена: Шнейдер Линда
Верхотурский райзагс
Рождение ребёнка
10.06.1949
Сын: Шнейдер Александр
Мать ребёнка: Шнейдер Линда
Рождение ребёнка
12.02.1953
Сын: Шнейдер Виктор
Мать ребёнка: Шнейдер Линда
Рождение ребёнка
02.01.1959
Сын: Шнейдер Иван
Мать ребёнка: Шнейдер Линда
Рождение ребёнка
23.03.1960
Дочь: Ершова Ольга
Мать ребёнка: Шнейдер Линда
Молодежное, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шнейдер Анатолий
Мать ребёнка: Шнейдер Линда
Смерть
07.11.1988
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
п.Яр