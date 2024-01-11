Гуськова (Серегина) Любовь Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Вячеслав Гавриилович
Отец ребёнка: Гуськов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Гуськов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисточкина Валентина Гаврииловна
Отец ребёнка: Гуськов Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно