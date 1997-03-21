Сёмин Кузьма Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1908
Дата смерти12.10.1989
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908
Отец: Сёмин Никита
Мать: Сёмина Прасковья Ионовна
Рождение ребёнка
07.04.1927
Мать ребёнка: Сёмина Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
16.04.1929
Мать ребёнка: Сёмина Наталья Семёновна
Смерть
12.10.1989
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старт"