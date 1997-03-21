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Сёмин Кузьма Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1908

Дата смерти

12.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908

Отец: Сёмин Никита

Мать: Сёмина Прасковья Ионовна

Рождение ребёнка
07.04.1927

Сын: Сёмин Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Сёмина Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
16.04.1929

Сын: Сёмин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Сёмина Наталья Семёновна

Смерть
12.10.1989
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старт"
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