Волокитина Христина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волокитин Василий Филатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волокитина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Волокитин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волокитин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Волокитин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волокитин Иван
Рождение ребёнка
1917
Сын: Волокитин Александр Иванович
Отец ребёнка: Волокитин Иван
Смерть
Неизвестно