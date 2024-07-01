Волокитина Христина Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волокитина Христина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волокитин Василий Филатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волокитина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Волокитин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волокитин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Волокитин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокитин Иван

Рождение ребёнка
1917

Сын: Волокитин Александр Иванович

Отец ребёнка: Волокитин Иван

Смерть
Неизвестно

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