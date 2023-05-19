Егоров Марк
Место рождения
Дата рождения26.03.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1880 ст.
Отец: Тарасов Егор
Мать: Павлова Анна
Крещение
27.03.1880 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Антоний Павлов
Рождение ребёнка
07.01.1904 ст.
Дочь: Маркова Татьяна
Мать ребёнка: Максимова Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Агрипина
Смерть
Неизвестно