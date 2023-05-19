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Егоров Марк

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.03.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1880 ст.

Отец: Тарасов Егор

Мать: Павлова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
27.03.1880 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Антоний Павлов
Рождение ребёнка
07.01.1904 ст.

Дочь: Маркова Татьяна

Мать ребёнка: Максимова Агрипина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Агрипина

Смерть
Неизвестно