Моносова (Цейтлина) Лота Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти25.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович
Отец ребёнка: Моносов Иона Моисеевич
Невель, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
25.03.1942
Ленинград
Погибла в блокаду Моносова Лотта Лейзеровна, 1858 г. р. Место проживания: Разъезжая ул., д. 8, кв. 1. Дата смерти: март 1942. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 20)