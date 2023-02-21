Моносова (Цейтлина) Лота Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моносова (Цейтлина) Лота Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

25.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович

Отец ребёнка: Моносов Иона Моисеевич

Невель, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
25.03.1942
Ленинград
Погибла в блокаду Моносова Лотта Лейзеровна, 1858 г. р. Место проживания: Разъезжая ул., д. 8, кв. 1. Дата смерти: март 1942. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 20)
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