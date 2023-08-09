Петров Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Александр

Мать: Петрова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Столярова Дарья Геннадьевна

Мать ребёнка: Петрова Любовь Анатолиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Дарья Геннадьевна

Мать ребёнка: Романова Любовь Анатолиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Романова Любовь Анатолиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Любовь Анатолиевна