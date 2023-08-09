Петров Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Александр
Мать: Петрова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Столярова Дарья Геннадьевна
Мать ребёнка: Петрова Любовь Анатолиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Дарья Геннадьевна
Мать ребёнка: Романова Любовь Анатолиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Романова Любовь Анатолиевна
Бракосочетание
Неизвестно