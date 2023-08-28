Бабанский Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабанский Пётр

Бабанский Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Михайлюкова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Бабанская 1

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бабанская Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Бабанская 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабанская Полина Петровна

Мать ребёнка: Бабанская 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабанская 1

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close