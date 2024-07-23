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Неронов Николай Иванович

Место рождения

д. Алексеево

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Неронов Иван Назарович

Мать: Неронова Мария Савельевна

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Ирина Гурьяновна (Гурьевна)

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1849

Сын: Неронов Никанор Николаевич

Мать ребёнка: Неронова Ирина Гурьяновна (Гурьевна)

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1859

Сын: Неронов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Неронова Ирина Гурьяновна (Гурьевна)

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно

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