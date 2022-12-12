Белов-Белый Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Белов-Белый Александр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Белов-Белый Леон Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Белов-Белый Яков Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1851