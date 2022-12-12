Белов-Белый Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов-Белый Ефим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Белов-Белый Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Белов-Белый Леон Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Белов-Белый Яков Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1851
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