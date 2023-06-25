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Шевцов Александр Альбертович
Шевцов Александр Альбертович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.1975
Пол
Мужской
Отец
Шевцова Альберт Михайлович
1950 г.р.
Мать
Шевцова Надежда Васильевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1975
Отец:
Шевцова Альберт Михайлович
Мать:
Шевцова Надежда Васильевна
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