Егорова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Мария

Егорова Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1912

Дата смерти

06.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шатских Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1950

Сын: Егоров Виктор Павлович

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1953

Сын: Егоров Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Егоров Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Дмитрий Павлович

Смерть
06.05.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close