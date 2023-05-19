Тит Логинович
Место рождения
Дата рожденияДо 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.07.1863 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.07.1863 Вилина Параскева Андреевна Вилина отец крестьянин Андрей Логинович Вилина мать жена Ефимия Логиновна Забредняжья крестьянин Тит Логинович Устья Елена Кон... Показать все
Смерть
Неизвестно