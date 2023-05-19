Тит Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит Логинович

Место рождения

Забредняжье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Забредняжье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
25.07.1863 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.07.1863 Вилина Параскева Андреевна Вилина отец крестьянин Андрей Логинович Вилина мать жена Ефимия Логиновна Забредняжья крестьянин Тит Логинович Устья Елена Кон... Показать все
Смерть
Неизвестно