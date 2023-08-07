Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Петр Сергеевич

Мать: Агафья Артамоновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ульяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно