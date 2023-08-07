Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Петр Сергеевич
Мать: Агафья Артамоновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ульяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно