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Пимоненков Федор Юрьевич
Пимоненков Федор Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.2011
Пол
Мужской
Отец
Пимоненков Юрий Иванович
1977 г.р.
Мать
Пимоненкова Маргарита Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.2011
Отец:
Пимоненков Юрий Иванович
Мать:
Пимоненкова Маргарита Николаевна
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