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Никулин Владимир Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1910

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1910

Отец: Никулин Демид

Мать: Никулина Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.07.1938

Дочь: Антонова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Чечулина Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Тронина Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Никулина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Никулина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Никулина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Анна

Смерть
?.07.1942
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