Никулин Владимир Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1910
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1910
Отец: Никулин Демид
Рождение ребёнка
20.07.1938
Дочь: Антонова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Чечулина Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Тронина Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Никулина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Никулина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Никулина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Анна
Смерть
?.07.1942