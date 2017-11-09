Крюков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти09.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Отец: Крюков Фёдор Степанович
Мать: Крюкова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
24.04.1943
Дочь: Мышина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Крюкова Нина Ивановна
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1958
Сын: Крюков Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Крюкова Нина Ивановна
Смерть
09.11.2017
Похороны
Неизвестно
Селитьба