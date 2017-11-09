Крюков Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Александр Фёдорович

Крюков Александр Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

09.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: Крюков Фёдор Степанович

Мать: Крюкова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
24.04.1943

Дочь: Мышина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Крюкова Нина Ивановна

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1958

Сын: Крюков Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Крюкова Нина Ивановна

Смерть
09.11.2017
Похороны
Неизвестно
Селитьба
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close