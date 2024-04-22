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Решетняк Марина Николаевна
Решетняк Марина Николаевна
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Древо
Место рождения
Прикумское
, Минераловодский, Ставропольский край
Дата рождения
26.02.1965
Пол
Женский
Отец
Решетняк Николай Ильич
1938 г.р.
Мать
Решетняк (Дьякова) Надежда Серафимовна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1965
Отец:
Решетняк Николай Ильич
Мать:
Решетняк Надежда Серафимовна
Прикумское
, Минераловодский, Ставропольский край
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