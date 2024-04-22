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Решетняк Марина Николаевна

Место рождения

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

26.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1965

Отец: Решетняк Николай Ильич

Мать: Решетняк Надежда Серафимовна

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
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