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Роман Петров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1880 ст.

Отец: Петр Макаров

Мать: Евдокия Захарова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Крещение
28.09.1880 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: города Рузы мещанин Степан Климентов и сельца Хотебцова крестьянская жена Анна Андреева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном Третьяковым
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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