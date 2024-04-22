Роман Петров
Место рождения
Дата рождения27.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1880 ст.
Отец: Петр Макаров
Мать: Евдокия Захарова
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Крещение
28.09.1880 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: города Рузы мещанин Степан Климентов и сельца Хотебцова крестьянская жена Анна Андреева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном Третьяковым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно