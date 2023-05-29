Пётр Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В документах архивного фонда Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Ярцево Духовщинского уезда Смоленской губернии за 1909 год зарегистрировано рождение Пелагея. Дата рож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Семеново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
из метрической записи о рождении дочери
Смерть
Неизвестно