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Пётр Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В документах архивного фонда Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Ярцево Духовщинского уезда Смоленской губернии за 1909 год зарегистрировано рождение Пелагея. Дата рож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Семеново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
из метрической записи о рождении дочери
Смерть
Неизвестно