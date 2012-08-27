Вольперт Денис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольперт Денис Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.2012

Сын: Вольперт Адам Денисович

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Рождение ребёнка
19.12.2015

Дочь: Вольперт Соня Денисовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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