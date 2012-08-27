Вольперт Денис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.2015
Дочь: Вольперт Соня Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности