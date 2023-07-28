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Шурыгина Авдотья Григорьева

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Шурыгин Ксенофонт Иванович

Отец ребёнка: Шурыгин Иван Никитин

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шурыгин Иван Никитин

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Шурыгин Данила Иванович

Отец ребёнка: Шурыгин Иван Никитин

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Шурыгин Дмитрей Иванович

Отец ребёнка: Шурыгин Иван Никитин

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгин Иван Никитин

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно