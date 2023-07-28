Шурыгина Авдотья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Шурыгин Ксенофонт Иванович
Отец ребёнка: Шурыгин Иван Никитин
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шурыгин Иван Никитин
Рождение ребёнка
1774 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Иван Никитин
Рождение ребёнка
1780 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шурыгин Иван Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно