Чернецкая Зинаида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1949
Дата смерти08.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1949
Рождение ребёнка
15.08.1971
Сын: Чернецкий Виктор Александрович
Отец ребёнка: Чернецкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.04.1975
Дочь: Курбатова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Чернецкий Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2022
Малое Солдатское, Беловский муниципальный район, Курская область