Чернецкая Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкая Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

28.02.1949

Дата смерти

08.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1949

Отец: Меркулов Григорий Васильевич

Мать: Меркулова Анна Ивановна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.08.1971

Сын: Чернецкий Виктор Александрович

Отец ребёнка: Чернецкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.04.1975

Дочь: Курбатова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Чернецкий Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецкий Александр Николаевич

Смерть
08.07.2022
Малое Солдатское, Беловский муниципальный район, Курская область
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