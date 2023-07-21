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Крячек Татьяна Михайловна
Крячек Татьяна Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Барышев Михаил Алексеевич
1910 г.р.
Мать
Барышева Таисия Илларионовна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Барышев Михаил Алексеевич
Мать:
Барышева Таисия Илларионовна
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