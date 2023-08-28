Вильдеман (Литовка) Татьяна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литовка Игорь Андреевич
Мать: Литовка Рита Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вильдеман Николь
Отец ребёнка: Вильдеман Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильдеман Ойген
Отец ребёнка: Вильдеман Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильдеман Андриас
Отец ребёнка: Вильдеман Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вильдеман Андрей