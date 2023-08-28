Вильдеман (Литовка) Татьяна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильдеман (Литовка) Татьяна Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литовка Игорь Андреевич

Мать: Литовка Рита Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вильдеман Николь

Отец ребёнка: Вильдеман Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильдеман Ойген

Отец ребёнка: Вильдеман Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильдеман Андриас

Отец ребёнка: Вильдеман Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильдеман Андрей

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