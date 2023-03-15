Васильев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Васильев Юрий

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Анатолий

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Борис

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Владимир

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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