Фекла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иуда Семенович
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно