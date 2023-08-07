Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Иуда Семенович

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно