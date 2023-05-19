Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1903 ст.
Жена: Анна Яковлевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак 26/05/1903 Луневщины Василий Иванович 33 Луневщины Анна Яковлевна 36 по жениху Луневщины крестьянин Петр Иванович по жениху Романовщины 1 крестьянин Константин Филиппов... Показать все
Смерть
После 1903