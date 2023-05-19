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Василий Иванович

Место рождения

Лунёвщина, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Лунёвщина, Гдовский район, Псковская область
Бракосочетание
26.05.1903 ст.

Жена: Анна Яковлевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак 26/05/1903 Луневщины Василий Иванович 33 Луневщины Анна Яковлевна 36 по жениху Луневщины крестьянин Петр Иванович по жениху Романовщины 1 крестьянин Константин Филиппов... Показать все
Смерть
После 1903