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Рудев Павел Иванович

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Место рождения

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

23.12.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1933

Отец: Рудев Иван

Мать: не указана

Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
01.08.1958

Сын: Рудев Александр Павлович

Мать ребёнка: Рудева Лидия Ивановна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
08.08.1958

Жена: Рудева Лидия Ивановна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.04.1963

Дочь: Бабакова Светлана Павловна

Мать ребёнка: Рудева Лидия Ивановна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
тромбы
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