Рудев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1933
Отец: Рудев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1958
Мать ребёнка: Рудева Лидия Ивановна
Бракосочетание
08.08.1958
Жена: Рудева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1963
Дочь: Бабакова Светлана Павловна
Мать ребёнка: Рудева Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно
тромбы