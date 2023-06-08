Шильникова Ксения Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШильникова Ксения Иосифова

Шильникова Ксения Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Шильников Ефим Петрович

Отец ребёнка: Шильников Петр Ивлев

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Шильникова Вера Петровна

Отец ребёнка: Шильников Петр Ивлев

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Шильникова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Шильников Петр Ивлев

Работа или профессия
Неизвестно