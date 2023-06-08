Шильникова Ксения Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Шильников Петр Ивлев
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Шильникова Вера Петровна
Отец ребёнка: Шильников Петр Ивлев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Шильникова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Шильников Петр Ивлев
Работа или профессия
Неизвестно