Добряков Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобряков Владимир Степанович

Добряков Владимир Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1946

Дата смерти

15.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1946

Отец: Добряков Степан Сергеевич

Мать: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.06.2020
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close