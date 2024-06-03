Барбар Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарбар Константин

Барбар Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1891

Дочь: Барбар Зоя Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.