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Семенихин Никита Михайлович
Семенихин Никита Михайлович
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Древо
Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
27.05.2009
Пол
Мужской
Отец
Семенихин Михаил Анатольевич
Мать
Семенихина (Чичмели) Елена Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2009
Отец:
Семенихин Михаил Анатольевич
Мать:
Семенихина Елена Александровна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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