Репман (Шилова) Дарья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репман (Шилова) Дарья Захаровна

Место рождения

село Чернавка Елецкого уезда Орловской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Чернавка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Репман Аркадий Леонидович

Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Репман Нектарий Леонидович

Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Муза Леонидовна

Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Репман Павел Леонидович

Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1916

Сын: Репман Константин Леонидович

Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович

Орёл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репман Леонид Эдуардович

Орёл, Россия
Смерть
1955
Орёл, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Орёл, Россия
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