Репман (Шилова) Дарья Захаровна
Место рождениясело Чернавка Елецкого уезда Орловской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Репман Аркадий Леонидович
Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Репман Нектарий Леонидович
Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Муза Леонидовна
Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Репман Константин Леонидович
Отец ребёнка: Репман Леонид Эдуардович
Орёл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Орёл, Россия
Смерть
1955
Орёл, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Орёл, Россия