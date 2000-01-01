Аксинья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Прокофий Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Юга Петрова

Отец ребёнка: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Давид Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильев

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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