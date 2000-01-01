Аксинья Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Прокофий Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Юга Петрова
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Давид Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильев
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно