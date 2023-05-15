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Цымбал Сергей Владимирович
Цымбал Сергей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1985
Пол
Мужской
Отец
Цымбал Владимир Нестерович
1956 г.р.
Мать
Цымбал Нина Александровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1985
Отец:
Цымбал Владимир Нестерович
Мать:
Цымбал Нина Александровна
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