Блинова Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силантьев Кирилл

Мать: Силантьева Ненила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович

Рождение ребёнка
05.03.1917

Дочь: Силантьева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович

Смерть
Неизвестно

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