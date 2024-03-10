Блинова Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силантьев Кирилл
Мать: Силантьева Ненила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович
Рождение ребёнка
05.03.1917
Дочь: Силантьева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Блинов Николай Игнатович
Смерть
Неизвестно