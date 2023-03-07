Бастрыкина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Васса

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Степанида Никифоровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Никифор Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Бастрыкина Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Никифор Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Никифор Александрович

Смерть
Неизвестно
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