Бастрыкина Васса
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Степанида Никифоровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Никифор Александрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Бастрыкина Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Никифор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно