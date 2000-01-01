Кузьмин Николай Марксович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1954
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1977
Дочь: Чиркова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Роза Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1978
Сын: Кузьмин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Роза Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1981
Сын: Кузьмин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Роза Николаевна