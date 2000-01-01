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Кузьмин Николай Марксович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1954

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1977

Дочь: Чиркова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Роза Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1978

Сын: Кузьмин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Роза Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1981

Сын: Кузьмин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Роза Николаевна

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