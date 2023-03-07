Останина Матрона Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Останин Яков Семенов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Останин Яков Семенов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Останин Яков Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Яков Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812