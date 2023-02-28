Коптяев Леонид Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1972
Сын: Коптяев Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Коптяева Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптяев Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Коптяева Фаина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно