Коптяев Леонид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяев Леонид Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1972

Сын: Коптяев Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Коптяева Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коптяев Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Коптяева Фаина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптяева Фаина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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