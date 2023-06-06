Нигаметуллина (Нигаметуллина) Мажида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигаметуллина (Нигаметуллина) Мажида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Нигаметулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Нэжметдинов Фасхутдин

Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Нэжметдинова Фарида

Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин

Рождение ребёнка
07.05.1853

Сын: Нэжметдинов Минникэй

Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин

село Лашманка
Рождение ребёнка
?.06.1856

Сын: Нэжметдинов Хуснутдин

Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габрэфик

Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валитов Нэжметдин

Место жительства
Неизвестно
Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно