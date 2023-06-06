Нигаметуллина (Нигаметуллина) Мажида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Нигаметулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Нэжметдинова Фарида
Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин
Рождение ребёнка
07.05.1853
Сын: Нэжметдинов Минникэй
Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин
село Лашманка
Рождение ребёнка
?.06.1856
Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габрэфик
Отец ребёнка: Валитов Нэжметдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валитов Нэжметдин
Место жительства
Неизвестно
Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно