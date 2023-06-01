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Веретенникова Ирина
Веретенникова Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1989
Пол
Женский
Отец
Веретенников .
Мать
Аксютина Елена- Веретенникова Вамильевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1989
Отец:
Веретенников .
Мать:
Аксютина Елена- Веретенникова Вамильевна
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