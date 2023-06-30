Мальцева (Овцына) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Овцына) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1976

Сын: Мальцев Леонид Вячеславович

Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1977

Дочь: Кошева Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марунина Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Иванович