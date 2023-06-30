Мальцева (Овцына) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1976
Сын: Мальцев Леонид Вячеславович
Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1977
Дочь: Кошева Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марунина Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Иванович