Кудымова (Мехоношина) Анна Степановна
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1906
Отец ребёнка: Кудымов Данил Федотович
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До 1906
Рождение ребёнка
14.01.1913
Дочь: Воложанина-Макарихина Евгения Даниловна
Отец ребёнка: Кудымов Данил Федотович
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Кудымов Данил Федотович
Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудымов Данил Федотович
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
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Смерть
Неизвестно