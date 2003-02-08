Кудымова (Мехоношина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудымова (Мехоношина) Анна Степановна

Кудымова (Мехоношина) Анна Степановна

avatar

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1906

Сын: Кудымов Федор Данилович

Отец ребёнка: Кудымов Данил Федотович

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До 1906

Муж: Кудымов Данил Федотович

Рождение ребёнка
14.01.1913

Дочь: Воложанина-Макарихина Евгения Даниловна

Отец ребёнка: Кудымов Данил Федотович

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кудымов Егор Данилович

Отец ребёнка: Кудымов Данил Федотович

Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудымов Данил Федотович

деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close