Покрышкин Матвей Харлампиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Настасья Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1855