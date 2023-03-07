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Покрышкин Матвей Харлампиев

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Покрышкин Харлампий Егоров

Мать: Покрышкина Евдокия (Авдотья) Яковлева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Настасья Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Покрышкин Егор Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1855
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